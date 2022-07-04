Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjde!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu netleşti. Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında görev yapabilecek
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjde geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü.
Avusturya'da 1 Temmuz'da başladığı çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandıracak sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.
4 OYUNCUNUN GELECEĞİ BELİRSİZ
Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
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