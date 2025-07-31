Fenerbahçe Nelson Semedo transferini resmen açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu!

Fenerbahçe, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Semedo ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.

Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

BENFICA VE BARCELONA'DA FORMA GİYDİ

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU

Wolverhampton'ın görev yapan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sözleşmesi bitmeden önce Nelson Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."

37 MAÇTA 5 ASİST

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.