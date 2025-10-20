Spor yazarları Fenerbahçe-Fatih Karagümrük yorumladı: 'Fenerbahçe enkaz gibi'

Fenerbahçe kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe yine rahat bir maç izletmedi. Samsun beraberliği, İrfan ve Cenk’in kadro dışı kalması, milli ara derken Karagümrük karşısında nasıl bir futbol sergileneceğini merak ediyordum. İlk yarı baskılı, hücumda daha etkili bir F.Bahçe vardı. 2-0’lık skor üstünlüğü cepte dururken yine ikinci devrede bambaşka bir takım izledik. Golü arayan taraf Karagümrük’tü. 2-1’i de buldular, bir golleri ofsayta takıldı, Tarık’ın da kurtarışları vardı. Bu kez kâbus yaşanmadı ama ucundan dönüldü. Tedesco’ya sabredilsin ancak futbol kalitesi artmadıkça zor gibi görünüyor. Bir de camia cumartesi günkü divanda yaşanan iç çekişmeleri kenara bırakmadıkça başkan Sadettin Saran’ın dediği birliktelik sağlanamayacak gibi..." (Cumhuriyet)

"TEDESCO ATEŞLE OYNUYOR"

Gürcan Bilgiç: "Tedesco, "Rakip golü kaçırınca, korktuk – çekildik" dedi. Büyük takım olduklarını unutmuş bir oyuncu grubu. Taraftardan da destek gelmeyince, "vurayım, gitsin" diyenler. Karagümrük ise hiç acele etmeden, sakin ve plana da sadık kalarak yetenekli oyuncularını devreye soktu. Kırmızıya yakın faulde ikinci sarıdan Balkovec'in atılması rahatlattı hepsini. İki fotoğraf kaldı arkada; İsmail Yüksek ve kurtardığı şutla kaleci Tarık. Kazanmak moral getirir, ama doğru rüzgârın Stuttgart maçında esmesi lazım." (Sabah)

Ömer Üründül: "Fenerbahçe'deki gidişat hiç iç açıcı değil. Dün geceki maçı izledikten sonra bende şöyle bir kanaat oluştu: Bu takımın ligde hiçbir maçı garanti değil. Tedesco adeta ateşle oynuyor. Kasımpaşa maçından beri yazıyorum. Yüksek kaliteli Asensio fizik olarak tam hazır değil. Talisca ise fizik olarak tam bitik. Bu iki oyuncuyu bir arada oynatmak atletizme dönen günümüz futbolunun en önemli ilkesine ters düşüyor. Dün geceye bakıyorum. Bir de Talisca santrfor! F.Bahçe, bu modeli Kasımpaşa karşısında da denemiş, galip durumdayken 10 kişilik rakipten gol yiyip berabere kalmıştı. Eğer En-Nesyri'yi oynatmayacaksan işin kolayı var. Kerem'i koyarsın santrfora, Oğuz'u da sol açığa. Bu ikili bu şekilde milli maçlarda birçok defa birlikte süre aldı. Bu riskleri alıyorsun bir de üstüne sol bekte iyi futbolcu ama ciddi maç eksiği olan ve arkadaşlarını tanımayan Levent'i koyuyorsun. Skriniar cezalı olunca arızalı bir dörtlü defans ortaya çıkıyor. İşte bu şartlarda 2-0'lık skor avantajına rağmen ikinci yarıda az kalsın 2 puan uçuyordu. Bunu kurtaran iki kişi vardı. Biri yorgunluktan canı çıkan İsmail, diğeri de aynı Samsun maçı gibi çok zor bir vuruşu kurtaran kaleci Tarık." (Sabah)

"İKİNCİLİK BİLE ZOR GÖRÜNÜYOR"

Ahmet Çakar: "İlk devre 1. Lig takımı hüviyetinde oynayan Karagümrük ikinci yarı oynamaya ve çıkmaya çalıştı. Golü de buldular. Tarık iyi kaleci ama o golü yememeliydi. İşte bu dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncular depresyona girdiler, paniklediler ve Karagümrük art arda gelmeye başladı. Bunlardan birinde de Fofana karşı karşıya kaldığı pozisyonu gol yapsa bugün camiada farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Fenerbahçe kazandık diye sevinebilir ama inanın bu futbolla, bu organizasyonsuzlukla bırakın şampiyonluğu ligde ikinciliği bile zor görünüyor." (Sabah)

Erman Toroğlu: "Tedesco, kondisyon idmanı yapmaya kalksa bu oyuncuların patır patır sigortaları atar.

Penaltı olayında hakem pozisyona yakındı, net görüyordu. Bence de kararını doğru verdi ancak VAR devreye girdi. Türkiye’de maalesef kapasitesiz ve kalitesiz VAR hakemleri maçlara doğrudan sirayet ediyorlar. Şunu unutmayın: VAR, net pozisyonda devreye girer. Sana göre, bana göresi olmaz. Ama maalesef bizim hakemler alakasız pozisyonlarda devreye giriyor. Kasıt olup olmadığını da MHK’nin araştırması gerekiyor.

Son olarak hem Beşiktaş taraftarını hem de Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Bu takımların maçlarına oynanan futbola göre bayağı seyirci gidiyor. Futbolcular ise aldıkları paraları hak etmedikleri şekilde sahada mücadele ediyor." (Sözcü)

"AYNI OYUNCULARLA DEVAM ETMESİ LAZIM"

İlker Yağcıoğlu: "Tedesco'nun takım üzerindeki denemeleri devam ediyor.

Dün akşam da sol bekte Levent Mercan'ı gördük. santrforda Talisca, orta sahada da İsmail ve Alvarez ile başladı. Bir önceki maçta yaptığını bir sonraki maçta silip yeni bir şey deniyor. Takımla bu kadar oynamasının bir faydası yok. Açıkçası, ikinci 45 dakikadaki görüntü, ne Stuttgart maçı için sonra üst üste oynanacak 2 deplasman için hiç ümit vermedi.

Bireysel oyuncu tercihlerinden çok oyun felsefesi anlamında Fenerbahçe'nin ciddi sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı gidermek için de kafasındaki 11'e bir an evvel bulup aynı oyuncularla Tedesco'nun devam etmesi lazım. Takım Portekiz'de çalıştı mı çalışmadı mı bilmiyorum ama fizik olarak da hiç iyi durumda olmadıkları kesin." (Takvim)

"FENERBAHÇE ENKAZ GİBİ"

Kemal Belgin: "Fenerbahçe’nin İsmail-Asensio ve Alvarez’den kurulu orta alanı yorulana kadar akın kesmekte hayli maharetli gözükürken İsmail ile de sanki biz her yere yetişiriz mesajını vermeye çalışıyordu. Ben bizim Cahit kardeşe bu satırları yazdırırken maçın sonuna giriyorduk. Tabii ki Karagümrük eksik kalışı sebebiyle belki de heyecanı ve hevesi kırılmış bir takımdı. Fenerbahçe ise “Bir tane daha atalım, rahatlayalım” anlayışındaydı. Ama şu var ki, Fenerbahçe bu teknik adamın takım kurma ve oyuncu değişiklikleriyle maçı kazansa da ilerideki günlere bana göre hiç umut taşımıyor." (Türkiye)

Engin Verel: "Başkan Sadettin Saran'ın takımın sezon başı doğru çalıştırılmadığını söylemesi bence kendi fikri değil.

Mutlaka Tedesco'dan rapor almış ve ortaya böyle bir tablo çıktığı için Mourinho'yu adres göstermiştir. Gelenlerin, gidenler için "Enkaz bıraktı" bahanelerine alışkınız. Ama gerçekten Fenerbahçe bu görüntüsüyle enkaz gibi. Kalecinin yediği gol skandal.

İkinci yarı skoru korumak için ecel terleri döken, ayakta duracak gücü kalmayan, ikili mücadelelerde ezilen bir takım... Devre arasına kadar bu şekilde götürebilirsek, birkaç transfer ve ara dönemdeki kampla işi toparlarız diye düşünüyorlar sanırım.

Ama görüntü ara transfere kadar atı alanın Üsküdar'ı geçeceği sinyalleri veriyor. Umarım ben yanılırım." (Akşam)