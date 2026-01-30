Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçlarının takvimi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçlarının takvimi belli oldu!

30.01.2026 21:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçlarının takvimi belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin Nottingham Forest ile oynayacağı maçların takvimi duyuruldu.

Fenerbahçe'nin de İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile yapacağı ilk maçı evinde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

19 Şubat Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 PFC Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

26 Şubat Perşembe:

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Fenerbahçe

23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #nottingham forest

İlgili Haberler

Girona ile sözleşmesi feshedildi... Fenerbahçe, Livakovic'in yeni takımını duyurdu!
Girona ile sözleşmesi feshedildi... Fenerbahçe, Livakovic'in yeni takımını duyurdu! Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu.
Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Fenerbahçe, Ademola Lookman'ı rekor bonservisle bitiriyor!
Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Fenerbahçe, Ademola Lookman'ı rekor bonservisle bitiriyor! Ademola Lookman ile anlaşan Fenerbahçe'nin, Atalanta'yla da bonservis konusunda el sıkışmak üzere olduğu iddia edildi.
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi... İşte Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi!
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi... İşte Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.