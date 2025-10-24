Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında: 'Havayı bile titreten bir gürültü'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi. Sarı lacivertlileri zaferi, Alman basınında da yankılandı.

İşte Alman medyasında Fenerbahçe - Stuttgart maçı yorumları:

n-tv: "Stiller'in İstanbul kazanındaki ihmali Stuttgart'ta endişeleri artırdı"

“VfB Stuttgart, İstanbul deplasmanında Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'sine karşı zorlu bir mücadele verdi. Daha da kötüsü, Alman milli takımının yıldızı Angelo Stiller'in hatasıydı. Stiller, rakibinin formasını fazla safça çekti. Stuttgart için talihsizlik: VAR birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı ve sonuçta Avrupa Ligi'nde ikinci deplasman yenilgisini aldılar.”

Kicker: "Stuttgart, Fenerbahçe'ye kıl payı yenildi"

"Özellikle fırsatları değerlendirememe nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında VfB Stuttgart 1-0'lık skorla mağlup oldu."

Sportschau: "VfB'nin Fenerbahçe'de hücum gücü eksik"

"VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'ndeki ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe karşısında hücum potansiyeli düşüktü ve maç, çeşitli penaltı senaryoları nedeniyle kaotik bir hal aldı."

Stuttgarter-Nachrichten: "Penetrasyon eksikliği: VfB, Fenerbahçe'ye 0-1 yenildi"

"VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçında bir yenilgi daha aldı. Heyecan dolu karşılaşmada hakem de ilgi odağıydı."

Welt: "Stiller'in hatası Stuttgart'a İstanbul'da bir puana mal oldu"

"VfB Stuttgart, Fenerbahçe İstanbul'a üst üste ikinci kez Avrupa Ligi yenilgisi aldı. Angelo Stiller, sonucu belirleyici penaltıya neden oldu. VAR müdahalesinin ardından iki penaltı iptal edildi."

t-online: "İstanbul'un "Cehennemi"nde penaltı fırtınası: Stuttgart kaybetti"

"Boğaziçi'ndeki maçta Stuttgart sahada güçlü rakiple mücadele etmekle kalmadı, hakem de üç kez spot ışıkları altındaydı. Hakem Jakob Kehlet, sadece ilk penaltı pozisyonunda değil, sonraki iki penaltı pozisyonunda da ilgi odağıydı."

ZVW: "VfB, Fenerbahçe'ye karşı neden çiğneyebileceğinden fazlasını ısırdı?"

"Karşılaşmadan ziyade dayanıklılık testine benzeyen futbol maçları vardır. Fenerbahçe- VfB Stuttgart maçı da bunlardan biriydi. Stadyumda 45 bin kişi vardı; havayı bile titreten bir gürültü ve bu alev alev yanan kazanın ortasında, Avrupa sahnesinde rekabet etmekten daha fazlasını başarabileceğini göstermek isteyen bir Stuttgart takımı. Ancak sonuç, Avrupa Ligi'nde 0-1'lik dar bir yenilgiydi."

Bild: "Stuttgart İstanbul cehenneminde kaybetti"

“Stuttgart, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek üst üste ikinci kez Avrupa Ligi'nde yenilgiye uğradı. Son düdükten sonra büyük bir heyecan yaşandı. Maç boyunca gergin bir atmosfer yaşandı ve maç sonuna doğru ve sonrasında duygular doruk noktasına ulaştı. İlk olarak, uzatma dakikalarında yedek oyuncu Deniz Undav ile İstanbul temsilcisi İsmail Yüksek arasında sözlü bir tartışma yaşandı ve kavga çıktı. Maçın son düdüğünün ardından işler iyice hareketlendi, sert tartışmalar yaşandı ve Stuttgart'ın yıldızı Chabot, takım arkadaşları tarafından durduruldu”