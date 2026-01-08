Karşıyaka Başkanı açıkladı: Adem Yeşilyurt'un yeni adresi belli oluyor!

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Cicibaş, transferi gündem olan 18 yaşındaki futbolcuları Adem Yeşilyurt ile ilgili konuştu.

Aygün Cicibaş, genç futbolcunun transferi için Acun Ilıcalı'nın takımlarından Maribor ile prensip anlaşması sağladıklarını söyledi.

"MARİBOR İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak. 18.00'deki yönetim kurulu toplantımızda transfere onay verilirse imza süreci başlayacak" dedi.

Karşıyaka'da bu sezon 9 maçta süre bulan Adem Yeşilyurt, 1 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.