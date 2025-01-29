Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:02

Ognjen Mimovic ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe’nin transfer edeceğini açıklamasının ardından sarı lacivertli taraftarlar Ognjen Mimovic’in hayatı ve futbol geçmişini merak etmeye başladı. Peki, Ognjen Mimovic kimdir? Ognjen Mimovic kaç yaşında, nereli? Ognjen Mimovic hangi mevkiide oynuyor?

OGNJEN MIMOVIC KİMDİR?

Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004 yılında Sırbistan'ın Gornji Milanovac şehrinde doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan oyuncu, kariyerine Metalac Gornji Milanovac altyapısında başladı ve ardından 2021 yılında Kızılyıldız'ın altyapısına transfer oldu. 2023 yılında Kızılyıldız'ın A takımına yükselen Mimovic, aynı yıl OFK Beograd'a kiralandı ve burada 14 maçta forma giydi. Kızılyıldız formasıyla toplamda 25 lig maçına çıkan oyuncu, 2025 yılında Fransız kulübü Saint-Étienne'e transfer oldu. Ayrıca, Sırbistan U18, U19 ve U21 milli takımlarında da görev aldı.

OGNJEN MİMOVİC FENERBAHÇE’YE GELİYOR MU?

Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna kattı. Kızılyıldız'ın 2004 doğumlu genç yıldızı Ognjen Mimovic, Premier Lig ve Fransa'dan gelen teklifleri reddedip Fenerbahçe'yi tercih etti. Genç oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Sırbistan Ligi'nde 12 maçta 2 asist yaptı ve 5 kez 'Haftanın 11'ine seçildi.