Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Ayos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında kendi evinde Beşiktaş Ayos'u konuk edecek. Derbi mücadelesi saat 19:00'da başlayacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş Ayos ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ AYOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ AYOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.
Beşiktaş Ayos ise ilk 4 haftada bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.
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