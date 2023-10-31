Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Ayos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 08:22

Güncelleme: 31.10.2023 - 08:22

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş Ayos ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ AYOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ AYOS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

Beşiktaş Ayos ise ilk 4 haftada bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.