Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Ayos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında kendi evinde Beşiktaş Ayos'u konuk edecek. Derbi mücadelesi saat 19:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 08:22
Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Ayos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş Ayos ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ AYOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ AYOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

Beşiktaş Ayos ise ilk 4 haftada bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.


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