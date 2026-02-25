Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet EuroLeague'de üst üste altıncı kez Final-Four'da!

Fenerbahçe Opet EuroLeague'de üst üste altıncı kez Final-Four'da!

25.02.2026 23:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Opet EuroLeague'de üst üste altıncı kez Final-Four'da!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Spar Girona'yı 65-58 mağlup ederek Final-Four'a çıkan ekip oldu.

FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımını 65-58 yendi.

Turun ilk karşılaşmasında rakibini evinde 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet, üst üste altıncı kez Final-Four'a yükseldi.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Diogo Martins (Portekiz)

Spar Girona: Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5, Lopez, Ribas

Fenerbahçe Opet: Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Sevgi Uzun, Olcay Çakır 4, Alperi Onar, Milic

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 50-53

İlgili Konular: #fenerbahçe #final four #FIBA Kadınlar Euroleague

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile idmana çıkmıştı: Çağrı Balta'nın transferindeki ayrıntı ortaya çıktı!
Fenerbahçe ile idmana çıkmıştı: Çağrı Balta'nın transferindeki ayrıntı ortaya çıktı! Galaasaray altyapısında yetişen Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transferindeki dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı.
Sırpların pankartı tartışma yaratmıştı: Fenerbahçelilerden Partizan'a yanıt!
Sırpların pankartı tartışma yaratmıştı: Fenerbahçelilerden Partizan'a yanıt! Sarı-lacivertli taraftarlar, EuroLeague'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Partizan maçı öncesi dikkat çeken bir pankart açtı.
Fenerbahçe Beko Partizan'a geçit vermedi: Üst üste 8. galibiyet!
Fenerbahçe Beko Partizan'a geçit vermedi: Üst üste 8. galibiyet! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27. haftasında kendi evinde ağırladığı Partizan'ı 81-78 mağlup etti.