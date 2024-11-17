Fenerbahçe Opet evinde farklı kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi.

Fenerbahçe Opet evinde farklı kazandı!
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AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:30

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u konuk etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'ndaki mücadelede Sarı Lacivertliler 100-60 kazandı.

Fenerbahçe Opet, bu sonucun ardından ligde 7'de 7 yaptı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Kerem Yılmaz, Almina Kocabaş, Gündoğan Ali Balaban

Fenerbahçe Opet: Allemand 8, Milic 13, Meesseman 20, Williams 11, Tilbe Şenyürek 13, Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa 2, İrem Erdik, Selen İrem Baş

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 19, Yağmur Taşar 20, Gizem Tüzün 6, Başak Gemalmaz, Melis Gülcan 11, Fatma Nur Şimşek 4, Aslı Çil

1. Periyot: 29-15

Devre: 57-31

3. Periyot: 78-49


Etiketler: #fenerbahçe opet #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol

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