Fenerbahçe Opet evinde set vermedi!
Voleybol Sultanlar Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Opet konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal (Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Ada Korkmaz)
Karayolları: Sıla Saraçbaş, Elif Boran, Ceren Baysal, Rahimova, Leban, Strunjak (Selin Nevruz, Alara Altundağ)
Setler: 25-20, 25-22, 25-18
Süre: 76 dakika (25, 30, 21)
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