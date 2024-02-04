Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. hafta maçında kendi evinde Galatasaray Daikin ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 17:30'da başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi derbisinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçta ilk servis saat 17.30'da atılacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.
Karşılaşmayı başhakem Erol Akbulut ile yardımcı hakem Onur Coşkun yönetecek.
Ligde oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan, sadece 1 karşılaşmadan mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Fenerbahçe Opet, bu sezon sadece 2'nci haftada Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 yenildi.
İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi ise oynadığı 18 maçın 9'unda mağlup oldu. Hanesine 26 puan yazdıran Galatasaray, derbi öncesinde 7'nci sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanmıştı.
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