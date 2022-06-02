Fenerbahçe Opet, Naz Aydemir Akyol'un takımdan ayrıldığını açıkladı

02 Haziran 2022 Perşembe, 14:40

Türk voleybolunun efsane pasörü Naz Aydemir Akyol, efsaneleştiği Fenerbahçe'ye veda etti. Fenerbahçe Opet, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Akyol'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile yollarımız ayrılmıştır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için geçmişten bugüne sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi’nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca “En İyi Pasör” olarak kariyerini taçlandıran Naz Aydemir Akyol’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile yollarımız ayrılmıştır.



Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için geçmişten bugüne sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi’nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, pic.twitter.com/dkWyAkHuav — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) June 2, 2022

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Sarı-lacivertlilerden ayrılan efsane pasör, Türk Hava Yolları ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Naz Aydemir Akyol, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kulüp yönetim kurulunun da katıldığı imza töreninde transfer süreciyle alakalı olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türkiye'nin önemli oyuncularından Naz ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte geçmiş tecrübelerini takımımıza aktaracağına ve başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.