Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı farklı mağlup etti!

21.12.2025 16:39:00
AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-69 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-69 yendi.

Fenerbahçe Opet, ligdeki yenimezlik serisini 10 maça çıkarırken Nesibe Aydın, 4 mağlubiyet yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ 

Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Enes Duran

Nesibe Aydın: Davis 14, Bone 27, Pelin Gülçelik, Green 12, Yağmur Önal 4, Tuner 4, Melike Yalçınkaya 6, Büşra Akgün, Derin Yaya 2, Aysude Torcu

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 11, Sevgi Uzun 11, Williams 2, Gustafson 14, Rupert 21, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut 6, Mccovan 13, Mc Bride 14, Allemand 7, Tuana Vural, Selen Baş

1. Periyot: 22-34

Devre: 34-57

3. Periyot: 55-82

İlgili Konular: #fenerbahçe opet #Nesibe Aydın #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

