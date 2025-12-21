PSV'den Fenerbahçe'ye Veerman müjdesi: 'En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 14:52:00
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Joey Veerman için PSV kanadından açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi için itiraf gibi ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Joey Veerman için PSV Teknik Direktörü Peter Bosz'dan açıklama geldi. 

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Joey Veerman, PSV'nin bugün Utrecht ile deplasmanda oynayacağı maça ilk 11'de başladı.

Maç öncesi PSV Teknik Direktörü Peter Bosz'a, Joey Veerman transferindeki son durum soruldu. Hollandalı çalıştırıcı, Veerman için çarpıcı ifadeler kullandı.

Bosz, Joey Veerman için "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Bosz'un Veerman'la ilgili sözleri şöyle:

"Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum."

