Fenerbahçe Opet Nikolina Milic transferini resmen açıkladı! Takıma geri döndü...

23.12.2025 17:41:00
AA
Kadın Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Opet, 31 yaşındaki Sırp pivot Nikolina Milic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2023-2025 yıllarında da sarı-lacivertli formayı terleten Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli basketbolcu, son olarak Beşiktaş BOA forması giydi.

