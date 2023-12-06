Fenerbahçe Opet - SC Potsdam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında kendi evinde SC Potsdam ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 14 karşılaşmanın 13'ünü kazanan Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında 6 Aralık Çarşamba günü Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı konuk edecek.
FENERBAHÇE OPET - SC POTSDAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak
FENERBAHÇE OPET - SC POTSDAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Tivibu Spor ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Grupta 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan Fenerbahçe Opet, 3 karşılaşmasını da set vermeden kazandı.
3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan rakip Potsdam, 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Opet, Alman ekibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 25 - 18, 25 - 20 ve 25 - 19'luk setlerle kazandı.
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