Fenerbahçe Opet - SC Potsdam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:07

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 14 karşılaşmanın 13'ünü kazanan Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında 6 Aralık Çarşamba günü Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE OPET - SC POTSDAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak

FENERBAHÇE OPET - SC POTSDAM MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma Tivibu Spor ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Grupta 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan Fenerbahçe Opet, 3 karşılaşmasını da set vermeden kazandı.

3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan rakip Potsdam, 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Opet, Alman ekibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 25 - 18, 25 - 20 ve 25 - 19'luk setlerle kazandı.