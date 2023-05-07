Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i sahasında 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 17:39
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti
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Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşması tamamlandı.

Sultanlar Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Opet, 20-25, 25-14, 25-21 ve 25-17’lik setlerle Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İLK MAĞLUBİYET

Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon Sultanlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı ikinci karşılaması, 9 Mayıs Salı günü, saat 19:30’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

3 maç kazanan takım, Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak.


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