Fenerbahçe Parolapara deplasmandan üzgün döndü!
Voleybol Erkekler CEV Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara deplasmanda Prometey'e 3-1 mağlup oldu.
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey ekibine 3-1 yenildi.
Romanya'daki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Prometey, 25-21, 25-15, 19-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.
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