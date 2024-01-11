Fenerbahçe Parolapara deplasmandan üzgün döndü!

Voleybol Erkekler CEV Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara deplasmanda Prometey'e 3-1 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 08:18
Fenerbahçe Parolapara deplasmandan üzgün döndü!
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Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey ekibine 3-1 yenildi.

Romanya'daki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Prometey, 25-21, 25-15, 19-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.


Fenerbahçe Parolapara Voleybol Erkekler CEV Kupası Prometey

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