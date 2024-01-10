Son Dakika: Resmi açıklama yapıldı: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin transferiyle ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.
İşte sarı-lacivertlierin açıklaması:
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."
Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2024
İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.… pic.twitter.com/UgTxFrgZLK
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