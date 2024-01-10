Son Dakika: Resmi açıklama yapıldı: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:22

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:58

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte sarı-lacivertlierin açıklaması:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."