Son Dakika: Resmi açıklama yapıldı: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin transferiyle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:22
Son Dakika: Resmi açıklama yapıldı: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı. 

İşte sarı-lacivertlierin açıklaması:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."

 


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