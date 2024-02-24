Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber: Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel sakatlık yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:46
Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber: Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi iki oyuncusundan kötü haber geldi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İrfan Can Kahveci'nin bir adale sakatlığı yaşadı. 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle en az 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

BİR SAKATLIK DA OSAYI'DEN 

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan yeni dönen Bright Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.


irfan can kahveci haberleri bright osayi samuel haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!

Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de kadro yapılanması: 9 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması: 9 oyuncuyla yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hollywood'un ünlü çifti 'kuzen' çıktı... Yıllar sonra öğrendiler

Hollywood'un ünlü çifti 'kuzen' çıktı... Yıllar sonra öğrendiler
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
Ordu Fatsa'daki altın madeninin faaliyetleri durduruldu

Ordu Fatsa'daki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
Takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi: 'Bu bir cinayet girişimiydi'

Takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi: 'Bu bir cinayet girişimiydi'
Merakla beklenen Harry Potter dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Merakla beklenen Harry Potter dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Carlo Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında