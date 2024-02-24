Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber: Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:46

Güncelleme: 24.02.2024 - 17:00

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi iki oyuncusundan kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İrfan Can Kahveci'nin bir adale sakatlığı yaşadı. 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle en az 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BİR SAKATLIK DA OSAYI'DEN

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan yeni dönen Bright Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.