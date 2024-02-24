Fenerbahçe'de kadro yapılanması: 9 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:24

Güncelleme: 24.02.2024 - 14:24

Bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

NTV Spor'un haberine göre, kiralık gönderilen futbolcularla birlikte kadrosunda 21 yabancı bulunan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda bu sayıyı 12'ye indirmek durumunda.

Sarı-Lacivertlilerde Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Joao Pedro satın alma opsiyonuyla kiralanırken, bu futbolcuların geri dönüşü durumunda Fenerbahçe en az 9 yabancı futbolcuyla vedalaşma kararı alacak.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Sarı-Lacivertlilerin diğer yabancı futbolcuları şöyle:

Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Osayi-Samuel, Rade Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Omar Fayed, Jin-ho Jo