Fenerbahçe-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:52

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Graz kentindeki Merkür Arena'da saat 19:30'da oynanacak Fenerbahçe-Partizan hazırlık maçı, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçti. Avusturya kampına kazanıp moral depolayarak başlamak isteyen Sarı Lacivertliler, 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.