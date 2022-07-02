Fenerbahçe-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Partizan ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisini mağlup edip moral depolamak istiyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:52
Fenerbahçe-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Graz kentindeki Merkür Arena'da saat 19:30'da oynanacak Fenerbahçe-Partizan hazırlık maçı, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçti. Avusturya kampına kazanıp moral depolayarak başlamak isteyen Sarı Lacivertliler, 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.


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