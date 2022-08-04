Fenerbahçe, Patricia del Carmen George' u renklerine bağladı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Almanya Ligi ekiplerinden SC Sand kulübünde forma giyen Nijeryalı sol kanat Patricia del Carmen George ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:26
Fenerbahçe, Patricia del Carmen George' u renklerine bağladı
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı futbolcu Patricia del Carmen George'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand’ta oynayan sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George’i kadrosuna kattı.

25 yaşındaki Nijerya milli takımı oyuncusu 2022/23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek"


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