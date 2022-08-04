Fenerbahçe, Patricia del Carmen George' u renklerine bağladı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Almanya Ligi ekiplerinden SC Sand kulübünde forma giyen Nijeryalı sol kanat Patricia del Carmen George ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı futbolcu Patricia del Carmen George'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand’ta oynayan sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George’i kadrosuna kattı.
25 yaşındaki Nijerya milli takımı oyuncusu 2022/23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek"
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