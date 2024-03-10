Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:14
Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Rassoul, Welinton, Nuno Sequeira, Lusamba, N'Diaye, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Mame Thiam, Umut Nayir.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

PENDİKSPOR İLE İKİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

PENDİKSPOR'DA SON DURUM

Ligde oynadığı son 4 maçı  kaybeden Pendikspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor.

Öte yandan 26 puanla ligin 19. sırasında bulunan İstanbul ekibi, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile ikinci maçına çıkacak.


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