Fenerbahçe Petrol Ofisi sezona galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 19:59

Güncelleme: 08.09.2024 - 19:59

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda ABB FOMGET'i 2-1 mağlup etti.

Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Yağmur Uraz ile 73. dakikada Ece Türkoğlu attı.

NARİN GÜRAN ANILDI

Ankara temsilcisinin tek golü ise 34. dakikada Maria Alves'ten geldi.

ABB FOMGET, Diyarbakır'da kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için sahaya Narin'in adının yazılı olduğu tişörtlerle çıktı.