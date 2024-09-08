Fenerbahçe Petrol Ofisi sezona galibiyetle başladı!
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı ABB FOMGET'i 2-1 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda ABB FOMGET'i 2-1 mağlup etti.
Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Yağmur Uraz ile 73. dakikada Ece Türkoğlu attı.
NARİN GÜRAN ANILDI
Ankara temsilcisinin tek golü ise 34. dakikada Maria Alves'ten geldi.
ABB FOMGET, Diyarbakır'da kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için sahaya Narin'in adının yazılı olduğu tişörtlerle çıktı.
Etiketler: #fenerbahçe #Fenerbahçe Petrol Ofisi #Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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