Önde olan takımı duyurdular: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin gündemine gelen Juventus'ın Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in transferiyle ilgili bu sabah sıcak bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Önde olan takımı duyurdular: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 13:38

Galatasaray'la adı anılan Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'e Fenerbahçe'nin de talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı lacivertliler Kostic'in transferi için yarışta önde olan taraf. Haberde Fenerbahçeli yetkililerin, Sırp futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile temas kurduğu ve bu sabah yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

JUVENTUS TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin Juventus'a kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunduğu, İtalyan takımının da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Kostic'in ise karar vermeden önce sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile görüşeceği kaydedildi.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Filip Kostic #juventus

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