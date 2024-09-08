Ünlü gazeteci duyurdu: Fenerbahçe, Filip Kostic için geri sayımda!
Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Sırp oyuncu ve Juventus ile anlaşma sağladığı ve bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Filip Kostic transferinde çok önemli bir adım attı ve imza için geri sayıma geçtiği iddia edildi.
JUVENTUS İLE ANLAŞMA
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı. Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.
TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.
İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 21.30 sularında İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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