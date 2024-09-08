Ünlü gazeteci duyurdu: Fenerbahçe, Filip Kostic için geri sayımda!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 15:56

Güncelleme: 08.09.2024 - 15:56

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Filip Kostic transferinde çok önemli bir adım attı ve imza için geri sayıma geçtiği iddia edildi.

JUVENTUS İLE ANLAŞMA

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı. Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.

TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME

Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 21.30 sularında İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.