Napoli'nin gözü Fenerbahçeli iki yıldızda!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:16

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:16

Napoli, Serie A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken transfer çalışmalarına da başladı.

La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin alacağı isimleri sayfalarına taşıdı.

FENERBAHÇE'DEN İKİ İSİM

"Bergamo'dan Türkiye'ye Napoli'nin defterindeki isimler" başlığı ile verilen haberde Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Napoli'nin, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi rekor bonservis bedelleri ödeyerek renklerine kattığı sarı-lacivertli kulüple iyi ilişkilerine güvendiğinin altı çizildi.