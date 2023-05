Spor yazarları, Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 08:26

Güncelleme: 08.05.2023 - 08:31

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi.

"Yazık!" - Hilmi Türkay | F.Bahçe, Sivasspor’la deplasmanda 4 gün içinde lig ve kupada iki maç oynadı. Bu kentte antrenman sahası bulunamadığından İstanbul-Sivas yolculukları takımı etkiledi. Sırada Giresun deplasmanı vardı. Jesus’un maç öncesi 11’ini kestirmek çok güç. Dün yine farklı isimler gördük. Hep diyorum ya Fenerbahçe’nin maçları izlenmez, bu takım insanı hasta eder diye. Haftalardır stresli maçlar, kötü mücadele ve Giresun’un ikinci tokadı! Bu sonuç Jesus’a yazar... Şimdi dizinizi dövün. Kaçıncı fırsat geldi elinize ama değerlendiremediniz. Yazık. (Cumhuriyet)

"Fenerbahçe’de gerçek olan kadro yetersizliği!" - Lemi Çelik | Koskoca Fenerbahçe 18 yaşındaki Arda’dan takımı şampiyon yapmasını bekliyor. Arda nasıl takımı tek başına şampiyon yapsın? Belki 3 yıl sonra yapar. Bu yaşta bu kadar katkı sağlar ancak. Mert Hakan, Fenerbahçe için son derece yetersiz. İsmail iyi oyuncu ancak temposu çok düşük, temposunu artırmalı. Fenerbahçe’nin orta sahasında bir Alex, bir Talisca yok. Her maç gol atacak veya attıracak, takımı şampiyonluğa taşıyacak düzeyde bir oyuncu yok. Defansta ise Ferdi nerede oynayacağını şaşırdı, sağ bek mi, sol bek mi, sağ açık mı? Bir oyuncu maçta kaç mevkiye uyum sağlayabilir! Peres son derece yetersiz. Samet, Fenerbahçe için ancak kulübede oturur. Bu seviyede oyuncu kalitesiyle ancak bu kadar olur. Bundan fazlasını beklemek hayalcilik olur. (Cumhuriyet)

"Her maçı kaosla kazanamazsınız" - Uğur Meleke | Fenerbahçe’nin bu sezonunun iki perdeli geçtiğini söylemek için herhalde kâhin olmaya gerek yok: Dünya Kupası öncesi her maçta oyun üstünlüğü arayan, neticeyi iyi futbolun doğal sonucu olarak alan bir Fenerbahçe vardı. Katar sonrasıysa rakiplerinin çoğunu oyun olarak mat edemeyen, sonuçlara son dakikalarda bireysel kaliteyle giden bir Fenerbahçe... Son bir ayda Karagümrük’ü, Ankaragücü’nü, Başakşehir’i böyle yendiler. İstanbul ve Giresun maçlarında yaşanan puan kayıpları da bence doğal. Zira Fenerbahçe artık hiçbir rakibini oyun olarak boğamıyor. Neticeleri de genelde bireysel performanslar ve son dakikalardaki kaos stratejisi belirliyor. Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir’e karşı kaos sonuç getirdi. Dün getirmedi. Tüm stratejinizi buna bağlarsanız her zaman sonuç alamamanız zaten doğal. (Hürriyet)

"Küme düşme hattına 9 puan" - Serdar Ali Çelikler | Fenerbahçe düşme tehlikesi yaşayan 3 takıma, Ümraniye - İstanbulspor ve Giresunspor'a toplam 9 puan verdi. Sadece Giresun'a 5 puan veriyorsanız da şampiyon da olamazsınız. Muhtemelen sezon bu maçta bitti. Kupa önemlidir. Bu saatten sonra kalan lig maçlarında elinden geleni yapmak ve kupada finale çıkmak ne olursa olsun yapılması gereken işlerdir. Kaliteli stoper ve iyi kaleci şampiyonluk için şarttır. Bir de ortada bir şey yokken kendi kendine gol üretebilen bir forvet de şarttır. Bu 3 isim de olmadan buraya gelmek de başarıdır. (Habertürk)

"Özel oyuncular devreye girmeyince..." - Erman Özgür | Fenerbahçe'nin kaliteli isimleri, başta Arda olmak üzere topu bir parça ayaklarında tutamayınca iki taraf da çok çabuk rakip kaleye gittiler. Gole kadar etkili Fenerbahçe, öne geçtikten sonra pozisyona girme konusunda üstünlüğü Giresunspor'a bıraktı. Szalai'nin bireysel hatasının devamında Bajic enfes bir gol atarak son bölümde takımını maça tekrar ortak etti. Jesus son bir hamle ile son bölüme biraz da risk alarak King ve Pedro ile girdi. Ancak sezonun 2. yarısından itibaren sadece Jesus'un inandığı ancak şampiyonluk oyunundan uzak Fenerbahçe bu sefer elinde bu tip maçları çevirebilecek özel oyuncuları da devreye giremeyince çok kritik bir puan kaybı daha yaşadı. Giresunspor ise belki de ligde kalmasını sağlayacak bir puanı almayı başardı. (Fanatik)