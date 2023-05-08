Fenerbahçe’de gerçek olan kadro yetersizliği!

08 Mayıs 2023 Pazartesi

Fenerbahçe’de gördüğümüz iki büyük önemli problem var.

Fenerbahçe’nin taktik ve sistem olarak ne oynadığını, nasıl oynadığını anlayamıyoruz ve göremiyoruz.

Kontratak mı oynuyor?

Kanatlardan mı saldırıyor?

Merkezden verkaçlarla rakip ceza sahasına mı giriyor?

Defansla kaleci arasına santrforu ve sürpriz orta saha oyuncularını mı sızdırıyor?

Baktığımız zaman bunların hiçbirini net olarak göremiyoruz. Fenerbahçe çıkıyor sahaya, kulübün ve formasının büyüklüğü altında, büyük taraftarının desteğiyle, çok sevilen başkanının coşkusuyla, Jesus’un da takım ruhu anlayışı üretme çabasıyla kolektif oynamaya çalışıyor. Fakat bundan fazlası olamıyor. Fenerbahçe’nin futbolu ancak bu kadar, bundan daha iyisini oynayamaz. Çünkü iyi futbolu iyi oyuncularla oynarsınız.

Fenerbahçe’de oyuncu kadrosu kalite ve seviye olarak Galatasaray ile Beşiktaş’ın çok gerisinde. Sarı-Lacivertlilerin forvet hattına bakalım: Valenci, Rossi, Batshuayi, Pedro, King... Bu forvet hattıyla Beşiktaş ile Galatasaray’ın hücumcularını karşılaştıralım. Fenerbahçe’deki isimlerden hiçbiri ne Beşiktaş’ın ne de Galatasaray’ın ilk 11’inde yer bulamaz. Orta sahaya gelince; Arda 10 numara pozisyonunda daha verimli oynuyor. Koskoca Fenerbahçe 18 yaşındaki Arda’dan takımı şampiyon yapmasını bekliyor. Arda nasıl takımı tek başına şampiyon yapsın? Belki 3 yıl sonra yapar. Bu yaşta bu kadar katkı sağlar ancak.

Mert Hakan, Fenerbahçe için son derece yetersiz. İsmail iyi oyuncu ancak temposu çok düşük, temposunu artırmalı. Fenerbahçe’nin orta sahasında bir Alex, bir Talisca yok. Her maç gol atacak veya attıracak, takımı şampiyonluğa taşıyacak düzeyde bir oyuncu yok. Defansta ise Ferdi nerede oynayacağını şaşırdı, sağ bek mi, sol bek mi, sağ açık mı? Bir oyuncu maçta kaç mevkiye uyum sağlayabilir! Peres son derece yetersiz. Samet, Fenerbahçe için ancak kulübede oturur. Bu seviyede oyuncu kalitesiyle ancak bu kadar olur. Bundan fazlasını beklemek hayalcilik olur.

Sonuç olarak Jesus iyi bir hoca. Jesus’un artı yönü, çok iyi bir takım ruhu oluşturarak, takım oyunu oynatmaya çalışıyor. Ama ne kadar çok taktik ve oyun disiplini iyi olsa bile maçların sonucunu belirleyecek olan futbolcu kadrosunun yeterliliği ile seviyesinin üst düzeyde olmasıdır. Fenerbahçe’de gerçek olan kadro yetersizliği!