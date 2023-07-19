Son Dakika: Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao'nun transfer görüşmeleri yürütmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Becao transferini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
Rodrico Becao
Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.
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