Son Dakika: Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini açıkladı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:39

Güncelleme: 19.07.2023 - 15:55

Fenerbahçe, Becao transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Rodrico Becao

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.