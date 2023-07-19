Son Dakika: Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini açıkladı

Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao'nun transfer görüşmeleri yürütmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:39
Son Dakika: Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini açıkladı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Becao transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Rodrico Becao

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.


Rodrigo Becao fenerbahçe transfer

İlgili Haberler

Dusan Tadic Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı!

Dusan Tadic Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'den şampiyonluk mesajı

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'den şampiyonluk mesajı
Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferinde sona doğru

Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferinde sona doğru

En Çok Okunan Haberler