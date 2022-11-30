Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:54

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek.