Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe sezonun ikinci etabı öncesi ilk hazırlık maçını kendi evinde Rayo Vallecano ile oynayacak.
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek.
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