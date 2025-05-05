Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan paylaşım: 'Kendinizi her zaman...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Boşnak oyuncusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan paylaşım: 'Kendinizi her zaman...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:01

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından, "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil" paylaşımında bulundu.

50 MAÇTA 28 GOLE KATKI

Dzeko'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de bu sezon 50 maçta süre bulan 39 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.


Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #süper lig

İlgili Haberler

Fenerbahçeli eski futbolcudan Mourinho tepkisi! 'Saygı duymuyorum, umarım bu adamla...'

Fenerbahçeli eski futbolcudan Mourinho tepkisi! 'Saygı duymuyorum, umarım bu adamla...'
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında! 'Şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında! 'Şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu'
Spor yazarları, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: '118 yıllık kulübü bu duruma düşürenler gereğini yapsın'

Spor yazarları, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: '118 yıllık kulübü bu duruma düşürenler gereğini yapsın'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler