Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan paylaşım: 'Kendinizi her zaman...'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Boşnak oyuncusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından, "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil" paylaşımında bulundu.
50 MAÇTA 28 GOLE KATKI
Dzeko'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe'de bu sezon 50 maçta süre bulan 39 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.
Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #süper lig
İlgili Haberler
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Osayi-Samuel yanıtı!
- 'Çok mutlu ve gururluyuz'
- Galatasaray'dan 'yapı' sorusuna yanıt!
- Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
- Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
- Barcelona'dan Polonyalı hakeme sert tepki!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- PSG'nin konuğu Arsenal
- Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
- Vincent Poirier: 'Önümüzde hala bir görev var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’