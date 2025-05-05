Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan paylaşım: 'Kendinizi her zaman...'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:01

Güncelleme: 05.05.2025 - 19:01

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından, "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil" paylaşımında bulundu.

50 MAÇTA 28 GOLE KATKI

Dzeko'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de bu sezon 50 maçta süre bulan 39 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.