Fenerbahçe resmen açıkladı: Boşnak yıldızın son durumu belli oldu!
Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko'nun sakatlık durumu merak ediliyor. Sarı-lacivertli takım, golcü futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de tam kriz bitti derken Edin Dzeko'dan kötü haber geldi.
Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak yıldız çalışmaya katılmadı.
Tedbir amacıyla önceki günkü idmana çıkarılmayan Edin Dzeko için Fenerbahçe açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Boşnak golcünün sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır."
DERBİ İÇİN DİNLENDİRİLECEK
İsmail Kartal'ın Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'yi görevlendirecek.
Dzeko'nun ise derbiye saklanacağı ifade edildi. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
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