İki isim ceza sınırında: Fenerbahçe'de derbi öncesi kart alarmı!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:26

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:26

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında çarşamba günü mücadele edecek Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE KART ALARMI

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.

Fenerbahçe'de iki isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Miguel Crespo ile İrfan Can Kahveci, Kayserispor mücadelesinde kart görmesi halinde pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.