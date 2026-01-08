Fenerbahçe resmen açıkladı: İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 15:30:00
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.

