TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı!

8.01.2026 13:57:00
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, mücadele öncesinde ortak basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin ortak basın toplantısı yarın Riva'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Turkcell Süper Kupa 2025 finali 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı:

