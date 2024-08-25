Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan 5 futbolcuyla kısa sürede yollarını ayıracağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2024 Pazar, 12:25
Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Miguel Crespo ile vedalaşan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

NTV Spor'un haberine göre, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Miha Zajc

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Emre Mor

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Luan Peres

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Ryan Kent

Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!

Rade Krunic

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