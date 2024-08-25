Mourinho kararını verdi: Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha kapıda!
Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan 5 futbolcuyla kısa sürede yollarını ayıracağı iddia edildi.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.
Miguel Crespo ile vedalaşan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.
NTV Spor'un haberine göre, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:
Miha Zajc
Emre Mor
Luan Peres
Ryan Kent
Rade Krunic
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