Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 16:43
Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc, Rize'ye götürülmedi.

Brighton kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı.

Ayrıca sarı kart cezalısı olan Mert Hakan da kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: 


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