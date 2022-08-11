Fenerbahçe Rumen oyuncu Claudiu Petrila'nın peşinde

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:06

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak 1 puana razı olan Fenerbahçe, transfere hız verdi. Özellikle hücum hattına takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe için Romanya basınından yeni bir iddia geldi.

CLAUDİU PETRILA'NIN MENAJERİ AÇIKLADI

Romanya 1. Ligi takımlarından CFR Cluj formasını giyen 21 yaşındaki Rumen oyuncu Claudiu Petrila'nın menajeri Sergiu Bodea, futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bodea, Avrupa'dan Petrila ile ilgilenen iki kupü olduğu ve bunlardan birinin bir Türk takımı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'DEN BİR TAKIM ÇOK İSTEKLİ"

Sergiu Bodea açıklamasında, "Transfer ile ilgili temaslar oldu. Yaklaşık 5 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor. Size söyleyebileceğim tek şey, Türkiye'den bir ekibin onun için çok istekli olduğu. İspanya'dan bir takımla da konuşuyoruz. La Liga'daki takım, bu tutarı ödemeye daha yakın gibi duruyor" ifadelerine yer verdi.

RUMEN BASINI "FENERBAHÇE" DİYOR

Rumen basınında yer alan haberlere göre ise menajer Sergiu Bodea'nın Claudiu Petrila'nın transferi için çok istekli dediği Türk takımı Fenerbahçe. 21 yaşındaki genç oyuncunun külbüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

CLAUDIU PETRILA KİMDİR?

7 Kasım 2000 yılında Romanya'da dünyaya gelen CLaudiu Petrila, sol kanatta görev alıyor.

Tercih edilmesi halinde sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 21 yaşındaki Petrila bu sezon Cluj formasıyla 10 maçta 1 gol üretti ve 574 dakika sahada kaldı.

Kariyerine Hidişelul'da başlayan Petrila, daha sonra Bihor U19, Cluj U19, Sepsi OSK ve Cluj A Takımı'nda forma giydi.