Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Euroleague'de Final Four'a yükseldi
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague çeyrek final ikinci maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini mağlup ederek Final Four'da oynamaya hak kazandı.
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, TTT Riga'yı 88-65 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.
Karşılaşmaya rakibin top kayıplarını değerlendirerek etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 32-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte pota altından skor üreten rakibine üç sayılık atışlarla karşılık veren Fenerbahçe Safiport, devre arasına 49-33 üstünlükle gitti.
Mücadele boyunca iyi savunmasıyla TTT Riga'yı top kayıplarına zorlayan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 72-48 önde geçtiği karşılaşmadan 23 sayı farkla 88-65 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Safiport'ta Zahui 22, Iagupova ve McBride 16'şar sayı kaydetti. TTT Riga'da Thomas'ın 21 ve Pulvere'nin 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Takımların anlaşması gereği iki karşılaşmanın da İstanbul'da yapıldığı serinin ilk maçını da 77-56 kazanan sarı-lacivertliler, 2-0 galip gelerek Final Four'da oynamaya hak kazandı.
Fenerbahçe Safiport, Final Four'da Çekya temsilcisi USK Prag ile İtalya ekibi Beretta Famila Schio arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Ev sahibinin sonradan açıklanacağı Final Four maçları, 8 ve 10 Nisan'da oynanacak.
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