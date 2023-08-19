Fenerbahçe, Twente maçının kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Twente maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:47
Fenerbahçe, Twente maçının kamp kadrosunu açıkladı
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Fenerbahçe, Twente maçının kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ile Fred kadroda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Bright Osayi Samuel kadroda yer almadı.

Öte yandan Samet Akaydin, Miguel Crespo ve Serdar Dursun Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı.

 


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