Fenerbahçe seçim tarihini duyurdu

14.05.2026 09:20:00
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihleri resmi olarak duyuruldu. Gece saatlerinde yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 6-7 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul toplantısının yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihlerini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanının belli olacağı genel kurul 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacağı belirtildi.

44 bin 741 kongre üyesinin katılım hakkı olduğu genel kurul toplantısı hakkında sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde, saat 10.00’da, Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 44.741’dir. Genel Kurul’a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.

Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 22 Mayıs 2026, saat 18.00’e dek yapılabilecektir."

