Fenerbahçe, Sevilla karşısında nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:40
Fenerbahçe, Sevilla karşısında nasıl tur atlar?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü (bu akşam) Sevilla'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler İspanya'da oynanan ilk maçta 2-0 mağlup olmuştu.

Temsilcimizin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



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