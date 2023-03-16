Fenerbahçe, Sevilla karşısında nasıl tur atlar?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:40

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:40

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü (bu akşam) Sevilla'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler İspanya'da oynanan ilk maçta 2-0 mağlup olmuştu.

Temsilcimizin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



