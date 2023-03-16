Fenerbahçe, Sevilla karşısında nasıl tur atlar?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü (bu akşam) Sevilla'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler İspanya'da oynanan ilk maçta 2-0 mağlup olmuştu.
Temsilcimizin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.
Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
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