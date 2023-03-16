Jorge Jesus, Portekiz'de manşet oldu! 'Ayrılığı ima ettiği ses kaydını açıkladı'

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:22

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:45

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında evinde Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Brezilya basınında çıkan ses kaydıyla ilgili konuşan Jesus'un açıklamaları Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.

Jorge Jesus

SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İddialara göre Portekizli teknik direktör ülkesinden Gabriel Reis'ın Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'ya dönme ihtimali hakkındaki soruyu yanıtlamış; "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım, ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"MAYIS'TA SÖZLEŞMEM BİTİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya Jesus, "Sorunun maçla ilgisi yok ama cevaplayacağım. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok" diye cevap verdi.

RECORD: JESUS AYRILIĞI İMA ETTİĞİ SES KAYDINI AÇIKLIYOR

Portekiz basınından Record, Jesus'un basın toplantısını videolu olarak okuyucularına duyurdu. Haberde başlık olarak; "Jorge Jesus, Türkiye'den ayrılacağını ima ettiği ses kaydını açıklıyor" dendi.

A BOLA: OLASI AYRILIĞI HAKKINDA DOLAŞAN SES KAYDINI YORUMLADI

"Jesus olası ayrılma hakkında Brezilya'da dolaşan ses hakkında yorum yapıyor" başlığıyla haberi duyuran A Bola, Portekizli hocanın ses kaydındaki "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamak için çok acı çektim ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor" sözlerine vurgu yaptı.