Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında İspanya ekibi Sevilla'yı ağırlayacak. Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:08
Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Sevilla'yı elediği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

FENERBAHÇE - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Sevilla maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayımlanacak.


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