Fenerbahçe sezona muhteşem başladı: Birçok istatistikte lider!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:25

Güncelleme: 23.09.2023 - 12:26

Fenerbahçe yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Ligde oynadığı 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 4 sezon sonra bunu başaran takım oldu. Fenerbahçe 14 sezon sonra (en son 09/10 sezonu) ilk kez lige 4/4 yaparak başladı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 32 gol atıp, 6 gol yedi. Sadece 2 maçta skor olarak geriye düştü.

BİRÇOK İSTATİSTİKTE LİDER

Kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de birçok istatistikte de lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin ligde lider olduğu istatistikler şöyle:

3. bölgede topla oynama

3. bölgede toplam pas ve isabetli pas

Ceza sahasına atılan isabetli pas

Atılan şut

Akan oyunda isabetli orta

Asist ile gol bulma

Fenerbahçe, genel topa sahip olma, toplam pas sayısı ve 2. bölgede top kazanma istatistiklerinde ise ligde ikinci sırada bulunuyor.