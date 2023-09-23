Fenerbahçe sezona muhteşem başladı: Birçok istatistikte lider!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezona kayıpsız başlarken, birçok istatistikte lider konumda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:25
Fenerbahçe sezona muhteşem başladı: Birçok istatistikte lider!
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Fenerbahçe yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. 

Ligde oynadığı 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 4 sezon sonra bunu başaran takım oldu. Fenerbahçe 14 sezon sonra (en son 09/10 sezonu) ilk kez lige 4/4 yaparak başladı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 32 gol atıp, 6 gol yedi. Sadece 2 maçta skor olarak geriye düştü.

BİRÇOK İSTATİSTİKTE LİDER 

Kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de birçok istatistikte de lider konumda bulunuyor. 

Fenerbahçe'nin ligde lider olduğu istatistikler şöyle:

  • 3. bölgede topla oynama
  • 3. bölgede toplam pas ve isabetli pas
  • Ceza sahasına atılan isabetli pas
  • Atılan şut
  • Akan oyunda isabetli orta
  • Asist ile gol bulma

Fenerbahçe, genel topa sahip olma, toplam pas sayısı ve 2. bölgede top kazanma istatistiklerinde ise ligde ikinci sırada bulunuyor.


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fenerbahçe Trendyol Süper Lig ismail kartal

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