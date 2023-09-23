Fenerbahçe sezona muhteşem başladı: Birçok istatistikte lider!
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezona kayıpsız başlarken, birçok istatistikte lider konumda bulunuyor.
Fenerbahçe yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
Ligde oynadığı 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 4 sezon sonra bunu başaran takım oldu. Fenerbahçe 14 sezon sonra (en son 09/10 sezonu) ilk kez lige 4/4 yaparak başladı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 32 gol atıp, 6 gol yedi. Sadece 2 maçta skor olarak geriye düştü.
BİRÇOK İSTATİSTİKTE LİDER
Kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de birçok istatistikte de lider konumda bulunuyor.
Fenerbahçe'nin ligde lider olduğu istatistikler şöyle:
- 3. bölgede topla oynama
- 3. bölgede toplam pas ve isabetli pas
- Ceza sahasına atılan isabetli pas
- Atılan şut
- Akan oyunda isabetli orta
- Asist ile gol bulma
Fenerbahçe, genel topa sahip olma, toplam pas sayısı ve 2. bölgede top kazanma istatistiklerinde ise ligde ikinci sırada bulunuyor.
Player Alanı
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