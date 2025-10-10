Fenerbahçe, sezonu kupalarla açtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 09:39:00
Fenerbahçe'de basketbol ve voleybolda gelen şampiyonluklar camiaya moral verdi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, yeni görevine kupaların sevincini yaşayarak başladı.

Fenerbahçe'de hem basketbol hem de voleybolda gelen arka arkaya şampiyonluklar yüzleri güldürdü.

Futbolda beklenmedik sonuçların alınması keyifleri kaçırsa da önce erkek basketbolda gelen Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ardından kadın voleybol takımının önceki gün kazandığı Şampiyonlar Kupası camiayı sevindirdi.

Yeni seçilen Başkan Sadettin Saran ve yönetimi görevlerine moralli başladı.

ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUKLAR

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ezeli rakipleri Beşiktaş Gain'i 85-83 yenerek, 8 yıllık hasreti bitirdi, 8. kez dev kupayı müzesine getirdi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da önceki gün VakıfBank'ı 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2 yendi ve Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

Böylece Fenerbahçe iki farklı branşta iki ay içinde iki şampiyonluk kazanarak 2025-2026 sezonunu kupalarla açtı.

