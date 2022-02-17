Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

17 Şubat 2022 Perşembe, 10:00

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetiminde son olarak Süper Lig 'de Giresunspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da da kazanarak moral depolamak istiyor.



Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabaka EXXEN dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil ve zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) kırık bulunan Serdar Dursun takımla çalışmalara başladı. Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun sakatlığının devam ettiği Ozan Tufan'ın ise takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ

Ozan Tufan ve Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi ve Miguel Crespo listeye dahil edilmedi.

Listede bulunan isimler şu şekilde:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

SLAVIA PRAG'DA SON DURUM

Çekya temsilcisi Slavia Prag, 21. haftası geride kalan Çekya Ligi'nde Victoria Plzen ile birlikte 51 puanla zirveyi paylaşıyor. Çekya ekibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord, Union Berlin ve M.Haifa'nın yer aldığı gruptan 8 puanla ikinci sırada çıkmıştı.

RÖVANŞ 24 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, Mert Hakan, Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Holes, Taloverov, Ousou, Dorley, Traore, Sevcik, Schranz, Lingr, Olayinka, Tecl